Malatya'da 8'inci kattan düşen çocuk öldü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 8'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Malatya'da 8'inci kattan düşen çocuk öldü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elim bir olay yaşandı. 9 yaşındaki bir çocuk, 8'inci kattan düştü.

Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durak Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan ailenin 9 yaşındaki çocuğu Münir Ö., 8'inci kattan aşağı düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Münir Ö.’nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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