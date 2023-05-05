Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı

Malatya'da, depremin ağır hasar bıraktığı bir bina kendiliğinden çöktü.

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı

Olayda, binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Polis, sağlık ve AFAD ekipleri, Kırçuval Mahallesi'ndeki olay yerine sevk edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

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