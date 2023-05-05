Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı

Olayda, binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Polis, sağlık ve AFAD ekipleri, Kırçuval Mahallesi'ndeki olay yerine sevk edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.