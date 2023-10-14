Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

Yangın sonucu 3 ev ve bir mescit hasar gördü. Emrah Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yangının çıkışı

Yangın, ilçenin kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi’nde müstakil bir evde çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının sebebi

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yangını Emrah Ş’nin çıkardığı bilgisine ulaştı. Emrah Ş’nin, aile üyeleriyle sorunları olduğu ve evde istenmediğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek evi ateşe verdiği öne sürüldü. Emrah Ş, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yangının sonucu

Yangın nedeniyle 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu. Yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.