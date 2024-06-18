Malatya’da akrabaların arazi kavgasında silahlar konuştu

Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.C.G. av tüfeği ile akrabalarının üzerine ateş etti. Olay sonucu N.G. ile O.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, saldırgan E.C.G.’yi suç aleti ile birlikte yakaladı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.