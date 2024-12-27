Malatya'da ambulans ile pikap çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da ambulans ile pikap çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Malatya'da hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Pütürge Yaygın karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede hasta alan ambulans dönüş yolunda bir pikapla çarpıştı. Kazada, 3 sağlık personeli ile birlikte 5 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilen kazada 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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