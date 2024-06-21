Malatya’da arazi yangını

Yangın, akşam saatlerinde Malatya’nın Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ekili arazideki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağı Merkezi’ne bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, zabıta ve MASKİ ekipleri ile beraber Arguvan Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü.

Çalışmalara vatandaşlarda katılırken, yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 büyükbaş hayvan öldü. Yangında alevler içinde kalan bir yavru kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.