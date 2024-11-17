Malatya'da belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: Sürücü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: Sürücü öldü

Malatya'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Tuğrul Aluçlu (39) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. T.M.S.'nin kullandığı 44 BG 133 plakalı belediye otobüsü ile Tuğrul Aluçlu idaresindeki 44 BE 575 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste müdahale edilen Tuğrul Aluçlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Malatya'da belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: Sürücü öldü

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