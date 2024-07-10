Malatya'da bir deprem daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü mahallesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Görgü mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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GECE SAATLERİNDE DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem, yerin 7,69 kilometre derinliğinde kaydedilmişti.

Gece meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

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