Malatya’da bir deprem daha oldu. Halk TV o sırada canlı yayındaydı

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde son yapılan açıklamalara göre 912 kişi hayatını kaybetti. 10 kentte etkili olan deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Malatya’da bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Malaytya’nın Doğanşehir ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün 5.6 olduğunu duyurdu.

HALK TV EKİBİ CANLI YAYINDA YAKALANDI

Depremin meydana geldiği sırada Halk TV ekibi Malatya’da canlı yayındaydı. Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını aktaran Halk TV ekibi depremi canlı yayında aktardı. O sırada bir binanın enkazındaki arama ve kurtarma çalışmalarında görev alanlar hızla bölgeden uzaklaştı.