Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi Malatya Çaybaşı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 1.7 km olarak belirlendi.

Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya'nın Çaybaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin saat 10:34'te meydana geldiği belirtildi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklanırken, depremin derinliğinin 1.7 kim olduğu aktarıldı.

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