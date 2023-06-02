Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya'nın Çaybaşı ilçesinde deprem meydana geldi.
Depremin saat 10:34'te meydana geldiği belirtildi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklanırken, depremin derinliğinin 1.7 kim olduğu aktarıldı.
Kandilli Rasathanesi Malatya Çaybaşı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 1.7 km olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya'nın Çaybaşı ilçesinde deprem meydana geldi.
Depremin saat 10:34'te meydana geldiği belirtildi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklanırken, depremin derinliğinin 1.7 kim olduğu aktarıldı.