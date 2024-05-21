Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak. Yarından itibaren başlıyor

Yeni bir dönem hastanelerde başlıyor. Artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alınacak ve her hastane için günlük olarak bir adet uzaktan muayene sınırlandırılacak. Aynı hastanede aynı hasta için günlük olarak bir uzaktan muayene ücreti SGK tarafından karşılanacak.

REÇETE VE RAPOR YAZILACAK

Uzaktan muayeneler uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek ve tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazılabilecek. SGK, aynı hastaneye (acil servisler hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılan yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak. Ayrıca, doktorlar hastalar için e-rapor da düzenleyebilecekler.

ÜCRETİ SGK KARŞILAYACAK

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşları tarafından sağlanacak. Bu kapsamda ikinci basamak hastaneler, devlet hastaneleri ve semt poliklinikleri ile üçüncü basamak hastaneler yer alıyor.

SAĞLIK HİZMETİNİN İMKANLARI ÖLÇÜSÜNDE MUAYENE YAPILACAK

Uzaktan sağlık hizmeti sadece uygun bilişim teknolojisi altyapısına sahip hastanelerde sunulacak ve sağlık hizmeti talep eden kişiler, uzaktan sağlık hizmetinin imkanları ölçüsünde muayene edilecekler.

Gerekli durumlarda doktorlar hastaları bir hastaneye yüz yüze muayene olmaları için yönlendirebilecekler. Ayrıca, giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlarla sağlık hizmeti talep eden kişilerin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN BEDELLERİNİ KARŞILAMA KARARI ALINDI

Uzaktan sağlık hizmetlerine ilişkin yönetmelikler, 2022 yılında Koronavirüs salgını sırasında karantinadaki hastalar için başladı ve Şubat 2022'de yürürlüğe girdi. Geçen ay ise SGK, sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.