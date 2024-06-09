Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

AKP Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce bölgesinde devam eden deprem konutlarının yapımıyla ilgili incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da yaşanan depremin kentteki yapı stokunun üçte birinin kaybına neden olduğunu hatırlatarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise sabır diledi. Ölmeztoprak, afetzedeler için yapılan konutların hızla inşa edildiğini belirtti.

Malatya'da 72 bin konut hak sahibi bulunduğunu ve bunların 33 bininden fazlasının ihalesinin yapıldığını aktaran Ölmeztoprak, haftanın dört günü sahada çalışan daire başkanlarının olduğunu vurguladı. İhalelerin yakın bir süreçte 65 bine tamamlanmasının planlandığını ifade eden Ölmeztoprak, bu süreçte bakanlığın planlamasını gerçekleştireceklerini ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesindeki ihale ve yapım süreçleri hakkında da bilgi verdi. İlçede 28 bin 763 kentsel konut hak sahibi olduğunu ve 14 bin 231 konutun ihalesinin yapıldığını dile getiren Ölmeztoprak, bu konutların yüzde 23'ünün tamamlandığını ve teslimat sürecinde olduğunu açıkladı.

Tasarruf tedbirlerinin tek istisnasının deprem bölgeleri olduğunu belirten Ölmeztoprak, depremin kentteki ekonomik hayatı da etkilediğini ve çarşı merkezi ile iş yerlerinin yeniden inşa edildiğini söyledi. Ölmeztoprak, haziran ayı içinde kredi ödemelerinin tamamlanacağını ve İkizce TOKİ konutlarının ulaşım akslarının kolaylaştırılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile toplantı yapacaklarını ifade etti.

Merkez Battalgazi ilçesinde 24 bin 259 konut hak sahibinin bulunduğunu ve 4 bin 717 konutun ihalesinin yapıldığını belirten Ölmeztoprak, arsa çalışmalarını arttırmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.