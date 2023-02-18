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Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı

Malatya’da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 23:25
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Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı

Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı
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Malatya’da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

anmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar oluşan ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki zanlılara yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 50 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 25’i çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken yeni gözaltılar olabileceği bildirildi. (DHA)

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