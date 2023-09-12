Malatya'da drift yapan bir sürücüye 28 bin lira ceza kesildi

Malatya’da drift atan bir sürücüye polis tarafından 28 bin 532 TL para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Malatya'da drift yapan bir sürücüye 28 bin lira ceza kesildi


Olay, 9 Eylül Cumartesi günü Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Elinden bilgileri göre Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bir sürücünün drift attığı ihbarını alan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında kimliği tespit edilen araç sürücüsüne “ehliyetsiz araç kullanmak" ve "67/1-D drift atmak" maddelerinin ihlali nedeniyle 28 bin 532 TL, araç sahibine ise 8 bin 190 TL para cezası uyguladı.

Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmada ise bir abart egzoz tertibatı bulunduğu tespit edilen bir aracın sürücüne 4 bin 64 TL 64 TL idari para cezası uygulandı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü Güncel
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı? Teknoloji - Otomotiv
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı?
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü Güncel
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama Magazin
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin Şifalı Bitkiler
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor?