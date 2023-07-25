Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı


Kaza, saat 19.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 44 AEK 608 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö.A. yönetimindeki 44 EP 929 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada M.E.S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ü.S., Ö.A. M.S. , M.S. , K.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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