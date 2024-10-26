Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir araç ile ile bir pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam Yaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Kuzey Çevre yolu üzerinde seyreden Aydın Kaya idaresindeki Mazda marka pikap ile karşı yönden gelen Ahmet Tan yönetimindeki Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Muhlis Tuncel olay yerinde yaşamını yitirdi, İ.A., M.K., O.K. ve A.T. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki değişik hastanelere hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme açıldı. .