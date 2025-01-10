Malatya’da feci kaza! İşçi servisi devrildi çok sayıda yaralı var

Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüsün sürücüsü Y.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekileri ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır 17 kişinin yaralandığı tespit edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.