Malatya’da feci kaza! İşçi servisi devrildi çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA
Malatya’da feci kaza! İşçi servisi devrildi çok sayıda yaralı var

Malatya'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Vali Seddar Yavuz, kazanın tek taraflı bir kaza olduğunu açıkladı.

Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüsün sürücüsü Y.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak devrildi.

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Çevredekileri ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır 17 kişinin yaralandığı tespit edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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