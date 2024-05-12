Malatya’da feci kaza: Trenin altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Malatya’da feci kaza: Trenin altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da hemzemin geçitte trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklenen bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde yer alan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe E. İdaresindeki araç, yolcu trenin altında kaldı.

Yaklaşık 200 metre boyunca trenin altında sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, Alper Efe E’nin feci kazada yaşamını yitirdi.

Sürücünün cansız bedeni otomobilden çıkarıldıktan sonra otopsisi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tren makinisti ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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