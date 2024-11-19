Malatya’da hemzenin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da hemzenin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hemzenin geçitte yük treni ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

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Edilen bilgilere göre, 53010 sefer sayılı yük treni Battalgazi-Fırat istasyonları arasında bulunan hemzemin geçitte 34 HEU 436 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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Kazada yaklaşık 500 metre sürüklenen araçtaki M.U. ile Ö.F.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle, hemzemin geçitteki demiryolu trafiği bir süreliğine kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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