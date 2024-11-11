Yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde gerçekleşecek. Aktarılan bilgilere göre 39 ABP 110 plakalı otomobil ile yük treni Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.