Malatya’da Ramazan hareketliliği

Kaynak: İHA
Malatya’da Ramazan hareketliliği
Malatya’da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı.

Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlilik görüldü. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşların özellikle sebze ve meyve çeşitlerine ilgi gösterdikleri gözlemlendi.
Deprem sebebiyle 11 ayın sultanı Ramazan ayını buruk karşıladıklarını söyleyen vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu aktararak, sahur ve iftar için hazırlık yaptıklarını paylaştılar.
Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise, Ramazan ayı dolayısıyla haraketlilik yaşandığını ifade ederek, durumdan memnun olduklarını ifade ettiler.

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