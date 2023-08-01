Malatya'da serinlemek için gölete giren genç işçi boğuldu

Malatya'da Gelinciktepesi TOKİ konutlarının inşasında çalışan Çiçek, serinlemek için Maryap Göleti'ne girdi. Bir süre sonra Çiçek'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, gölette arama çalışması başlattı. Gölette 2.5 saat boyunca arama yapan ekipler, Çiçek'in cansız bedenine ulaştı.
TOKİ konutlarında çalışmak için Diyarbakır'dan Malatya'ya geldiği öğrenilen Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.