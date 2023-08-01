Malatya'da serinlemek için gölete giren genç işçi boğuldu

Malatya'da, serinlemek için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 19 yaşındaki işçi Abdullah Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK: DHA
Malatya'da serinlemek için gölete giren genç işçi boğuldu

Malatya'da Gelinciktepesi TOKİ konutlarının inşasında çalışan Çiçek, serinlemek için Maryap Göleti'ne girdi. Bir süre sonra Çiçek'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, gölette arama çalışması başlattı. Gölette 2.5 saat boyunca arama yapan ekipler, Çiçek'in cansız bedenine ulaştı.

TOKİ konutlarında çalışmak için Diyarbakır'dan Malatya'ya geldiği öğrenilen Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım Spor
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı Yaşam
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı Dünya
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı Güncel
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu Güncel
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı Spor
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı Spor
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı