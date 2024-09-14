Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 75 adet fişek ele geçirilirken A.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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