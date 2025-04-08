Malatya’da şoke eden olay! Ağaca asılı halde ölü bulundu: 72 yaşındaydı...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya’da 72 yaşındaki Mehmet Zeki Eser, haber alınamayınca yakınlarınca ağaca asılı halde ölü bulundu; polis intihar şüphesiyle soruşturma başlattı.

Olay, saat 22.30 civarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Eser’i arayan yakınları, onu bir yurdun altındaki alanda iple ağaca asılı vaziyette gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, ilk incelemelerde olayın intihar olabileceğini değerlendiriyor.

Eser’in cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya’da şoke eden olay! Ağaca asılı halde ölü bulundu: 72 yaşındaydı...

Malatya’da şoke eden olay! Ağaca asılı halde ölü bulundu: 72 yaşındaydı...

Malatya’da şoke eden olay! Ağaca asılı halde ölü bulundu: 72 yaşındaydı...

Malatya’da şoke eden olay! Ağaca asılı halde ölü bulundu: 72 yaşındaydı...

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