Malatya'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt içerisinde aktif görev aldıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Jandarma tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.