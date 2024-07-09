Malatya'da yıkıma başlanıldı

Kaynak: İHA
Malatya'da yıkıma başlanıldı

10 şehri yıkıp bitiren asrın felaketinin etkileri devam ediyor. Deprem ardından büyük enkaz bırakırken, çalışmaları hala devam ediyor.

Malatya'da asrın felaketinin rezerv alanı ilan edilen Saray Mahallesi'nde çalışmalar hala devam ediyor. Bir buçuk yıldır hala ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor.

Binlerce insanın evleri memleketlerini bırakıp gitmek zorunda kaldığı Malatya’da çalışmalar henüz bitmedi. Hatta bazı bölgelere yeni başlandı.

Malatya merkez Atatürk Caddesi üzerindeki binaların yıkımı için kollar daha yeni sıvandı.
6 Şubat 2023'te yaşanan unutulmayacak depremlerden ağır hasar alan illerin en başında yer alan Malatya'da rezerv alanı olarak belirlenen Saray Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor.

Mahalle sınırlarında bulunan Atatürk (Kışla) Caddesi'ndeki hasarlı binaların yıkımına başlandı.
Cadde üzerinde yer alan esnaflara Kanalboyu ve Millet Bahçesi'nde geçici konteyner iş yerleri yapılırken esnafların tamamının işyerlerini boşaltması ile bölgenin de trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Malatya’nın bu caddesi deprem öncesi en yoğun bölgeydi. Sokak boyu yürürken, bir taraf optikçe ve işitme cihazcılarıyla sıralanırken, diğer taraf ise hastanelerle çevriliydi.

Ancak depremin ardından geriye sadece anılar kaldı. Yürekler yansa da gözler kapalı bulunan caddeler artık, tanınmaz halde.

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