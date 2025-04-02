Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Suçatı mevkisinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen A.Ş. yönetimindeki 02 J 4026 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan H.C., A.C., Z.C, Ş.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ekipler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

Malatya'da yolcu minibüs devrildi: Yaralılar var

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