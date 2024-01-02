Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’den Malatya’ya giden Y. K. kontrolündeki Medine Turizm’e bağlı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilen otobüse, arkasından gelen PTT’ye ait kamyon çarptı. Yaşanan kazada, 4 kişi yaşamını yitirirken 36 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu iletildi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, yaşanan kazayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Mehmet Kılıç, “Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır.” açıklamasında bulundu. Kaymakam Mehmet Kılıç, hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.