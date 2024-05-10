Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya-Elazığ Karayolu Bulgurlu Mahallesi Buhara Bulvarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı kamyonet ile H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil ve E.Y. idaresindeki 44 AZ 606 plakalı kamyon aynı istikamette ilerlerken kaza yaşandı.

3 ARAÇ DA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçlarda bulunan H.V., H.Ü. ve M.Ü. isimli şahıslar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılırken, 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

Araçların çekici ile kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açılırken, kazaya dair inceleme başlatıldı.