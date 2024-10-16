Malatya'daki depreme canlı yayında yakalanan spikerin panik anları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan bir depremin saat 10.46’da meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 10,07 kilometre olarak ölçüldü ve sarsıntı Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem anında paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Depremin hasara yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla saha taraması başlatıldı.

Bu deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.

Malatya'nın yerel kanalı ERT'de deprem anında canlı yayında yakalanan spikerin panik anları dikkat çekti.

Spikerin panik halinde,"Aman yarabbim. Hala devam ediyor korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek" dediği görüldü.