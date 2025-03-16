Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya’da iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine gruplar silahları çekti. Mermilerin havada uçuştuğu olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samyeli Sokak üzerinde bulunan parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

Malatya'daki kavgada mermiler havada uçuştu! 2 kişi yaralandı

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