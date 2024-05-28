Malatya’daki kazada 22 yaşındaki genç öldü

Kaynak: İHA
Malatya’daki kazada 22 yaşındaki genç öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bir araç aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 22 yaşındaki sürücüsü öldü.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre Mehmet Berke Kılıç (22) idaresindeki 06 ABE 769 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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