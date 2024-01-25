Malatya’daki son depremde bir evin çatısı çöktü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, vatandaşlar arasından büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi’nde bir evin çatısının çöktüğü öğrenildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çatısı çöken binada maddi hasar oluştu. Depremden dolayı ilçede büyük korkuya neden olduğunu belirten Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, mahallelerinde bir evin çatısının çökmesi dışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.