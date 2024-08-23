Malatya'daki yangın ormana sıçradı

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Yediyol civarında çıkan arazi yangını rüzgarın etkisi sonucunda ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olan 8 araç ve 34 personel ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme aracı alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol asfalt dairesi başkanlığına bağlı 4 iş makinasının da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklanırken söndürme çalışmaları İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban koordinesinde devam ediyor.