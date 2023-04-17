Malatya’dan kahreden görüntüler. Enkazlar kaldırıldı kent merkezi araziye döndü

Depremin vurduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ortaya çıkan görüntüleri görenler kahretti.

Malatya’dan kahreden görüntüler. Enkazlar kaldırıldı kent merkezi araziye döndü

Editör: Ayşe Memiş

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 il büyük hasar aldı. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Şanlıurfa adeta yerle bir oldu.

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1 günde meydan gelen 7 büyüklüğündeki 2 depremde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, yüzbinlerce vatandaş da yaralandı.

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Depremin vurduğu Malatya’dan ise kahreden görüntüler geldi. Binaların enkazları kaldırılmaya devam ederken acil yıkılacak ve hasarlı binalar da tek tek yıkılmaya başlandı.

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Sosyal medyada paylaşılan ve havadan görüntülenen kent merkezi adeta araziye döndü.

Görüntüler sadece Malatya’yı değil tüm Türkiye’yi kahretti. Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan felaketin ardından 2 ay geçti. 2 ay önce bir hayatın olduğu şehir şimdilerde ise hayalet şehre döndü.

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HATAY’DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Hatay’ın Antakya ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Drone kamerası ile görüntülenen kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Yine orada da merkezdeki enkazlar kaldırılınca boş bir tarlaya döndü.

HATAY'DAN GÖRÜNTÜLER:

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