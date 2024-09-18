Malatya'dan sonra Adıyaman'da deprem 'İki saat ara ile oldu'

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adıyaman Çelikhan’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem gece 03.22’de yerin 5 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 18, 2024
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) https://t.co/8KFiqsVs9g
18.09.2024, 03:22:21 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Adıyaman Çelikhan’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km altında gerçekleştiği de belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-09-18
Saat:03:22:23 TSİ
Enlem:38.07028 N
Boylam:38.35417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5sNHge6qDp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MALATYA'DA DA DEPREM OLMUŞTU
Malatya’da saat 01.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 2 saatte yakın bir süre sonra Adıyaman’da da deprem meydana gelmesi dikkat çekti.
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)
İki depremde de herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yetkililer tarafından belirtildi.