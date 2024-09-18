Malatya'dan sonra Adıyaman'da deprem 'İki saat ara ile oldu'

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adıyaman Çelikhan’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem gece 03.22’de yerin 5 km altında gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Adıyaman Çelikhan’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km altında gerçekleştiği de belirtildi.

MALATYA'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Malatya’da saat 01.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 2 saatte yakın bir süre sonra Adıyaman’da da deprem meydana gelmesi dikkat çekti.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)

İki depremde de herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yetkililer tarafından belirtildi.