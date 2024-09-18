Malatya'dan sonra Adıyaman'da deprem 'İki saat ara ile oldu'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'dan sonra Adıyaman'da deprem 'İki saat ara ile oldu'

Malatya'nın ardından Adıyaman'da da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adıyaman Çelikhan’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem gece 03.22’de yerin 5 km altında gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda; Adıyaman Çelikhan’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km altında gerçekleştiği de belirtildi.

MALATYA'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Malatya’da saat 01.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 2 saatte yakın bir süre sonra Adıyaman’da da deprem meydana gelmesi dikkat çekti.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (18.09.2024)

İki depremde de herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yetkililer tarafından belirtildi.

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