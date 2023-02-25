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Malatyalı depremzede: Biz evimizden vazgeçtik lakin karşı komşumuzun evine zarar gelecek endişesindeyiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da vatandaşlar artçı sarsıntılarla beraber evlerin zarar görmeye devam ettiğini ve yetkililere ulaşmadıklarını belirtti. Malatyalı vatandaş, "Yaşadığımız her artçı depremde binamız biraz daha öne doğru yatıyor. Biz zaten evimizden vazgeçtik lakin karşı komşumuza ciddi zararlar doğuracak endişesindeyiz" dedi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:53
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Malatyalı depremzede: Biz evimizden vazgeçtik lakin karşı komşumuzun evine zarar gelecek endişesindeyiz

Malatyalı depremzede: Biz evimizden vazgeçtik lakin karşı komşumuzun evine zarar gelecek endişesindeyiz
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Mustafa Açıkyüz, “Yetkililerden kimse yok, bir de üstelik hırsızlar aracımı, televizyonumu, av tüfeğimi götürmüşler. Arka taraftan girmiş değerli gördüklerini almış götürmüşler" dedi. Açıkyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YETKİLİLER İŞ MAKİNASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Yetkililerden kimse yok, bir de üstelik hırsızlar aracımı, televizyonumu, av tüfeğimi götürmüşler. Arka taraftan girmiş değerli gördüklerini almış götürmüşler. Kaymakamlığa gidip müracaat ettim. Bizimle irtibata geçen kimse olmadı. Yaşanılan her artçı sarsıntı da tekrar tekrar göçükler oluşuyor. Her seferinde biraz daha çöküyor. Birinci kat tamamen bitti eğer tabliyede kayarsa zaten benim evim de bitecek. 3 katlı olan binanın 1 katı tamamen yok olmuş durumda maalesef. Oradaki yetkili bana iş makinasının olmadığını söyledi, kabul etmiyorum böyle bir şey olabilir mi. Böyle bir durumda tüm iş makinaları devletindir. Gördüm orada kaymakamlık binasını yapıyorlar.”

"HER ARTÇI DEPREMDE EVLER YIKILIYOR"

Yeşilyurt’ta yaşayan başka bir depremzede Serdar Karaküdük ise şunları söyledi:

"Burada yüksek gerilim hatları insan hayatını tehlikeye atıyor, belki de bu akıma yakalanıp can vereceğiz. Görmüş olduğunuz bu bina benim, ikinci depremde alt taraf komple çöktü zaten yığma bina arka tarafta bulunan iki kolon ayakta tutuyordu binayı şu anda yerin altında bir kat bina var. İşte kalan iki katta gördüğünüz gibi öne doğru yatmış durumda eğer bu haliyle çatı meyilli ile yıkılırsa hemen önündeki elektrik tellerini koparması muhtemel, dolayısıyla etrafında bulunan her canlıya tehlike saçıyor. Yaşadığımız her artçı depremde biraz daha öne doğru yatıyor. Biz zaten evimizden vazgeçtik lakin karşı komşumuza ciddi zararlar doğuracak endişesindeyiz.

"BİNAMIZIN KONTROLLÜ YIKILMASINI İSTİYORUZ"

Dilekçemizi AFAD Müdürlüğüne aile apartmanımız olarak annemin, eşimin kardeşimin ve komşumun imzasıyla beyan ettik bugün tekrar gidip müracaatımızı yenileyeceğiz. Biz her şeyimizden vazgeçtik ama sağlam kalan yapılarında bizim yüzümüzden zarar görmesini engellemek için üzerimize düşün görevi yapmak için uğraşıyoruz. Allah büyük biz her zaman devletimizin yanındayız. Yetkililerden bir an önce binamızı kontrollü olarak yıkılması için buraya gelmelerini bekliyoruz."

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