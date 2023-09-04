Malatyalı Melissa Vargas'ın acı hayat hikayesi. Nasıl Türk oldu?

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas'ın hayat hikayesi merak konusu oldu...

Malatyalı Melissa Vargas'ın acı hayat hikayesi. Nasıl Türk oldu?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Melissa Vargas, Sırbistan ile oynanan final maçında şampiyonluğu getiren sayıyı kaydetmişti.

Sırbistan maçının genelinde ise 41 sayı atan Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

İşte 'Malatyalı Melissa Vargas'ın dikkat çeken hayat hikayesi;

Melissa Vargas, 1999 yılında Küba'da doğdu. Voleybol oynamaya henüz 6 yaşındayken sokakta başlamıştı. 8 yaşına geldiğinde okulunun takımına girdi. 12 yaşında Küba Milli TAkımı'na çağırıldı.
20 yaş altı takımda forma giymeye başlayan Melissa'nın hedefi Dünya'nın en iyiysi olmaktı. Ülkesi Küba'nın siyasi politikaları Melissa'nın istediği her takımda masaya oturmasına müsade etmiyordu.

Sadece ülkenin politikalarına ters olmayan ülkelerde görüşebiliyordu. Melissa 2016 yılında Küba'dan ayrıldı. 17 yaşında bir genç olarak Çekya'nın Angel Prostejov takımının yolunu tuttu.
Hatta Melissa, bu takım ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederken Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelmiş ve 32 sayı ile müthiş bir maç çıkarmıştı. Melissa'nın Türkiye ile ilk tanışması acımasız bir rakip olarak olmuştu.

Melissa kalitesini tüm dünyaya duyururken kariyer merdivenlerini de bir bir çıkmaya hazırlanıyordu ki, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Sakatlığının tedavisi için ülkesi Küba'ya döndü.

Yetersiz hastaneler ve doktorlar dolayısıyla Melissa voleybol kariyerinin bitmesinden endişe ediyordu. Bu yüzden tedavisine özel bir klinikte devam etme kararı aldı. Fakat bu karar tahmin edersiniz ki Küba hükümetinin hoşuna gitmedi.

Bu hareketi Küba Voleybol Federasyonu ''ülkesini küçük düşürme'' olarak algıladı. Melissa'yı 4 yıl süre ile Milli Takım'dan men etti. Milli takımdan men edilmesinin yanı sıra Melissa 4 yıl boyunca Küba'nın antlaşmasının olmadığı ülkelerde forma giyemeyecekti. Melissa çareyi ülkesini terk etmekte buldu.
2017-18 sezonu İsviçre'nin Zurich takımında geçirme kararı aldı. Küba'dan kaçmıştı.

Melissa, İsviçre'ye ''sığınmacı'' statüsüyle girmişti. 2018 senesinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın başarılı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe Opet'in yolunu tuttu. Yıllar önce rakip olarak geldiği Türkiye şimdi onun evi olmuştu. Hatta 3 yıl sonra vatandaşlığını bile alacaktı. Genç oyuncu Fenerbahçe forması altında henüz ilk sezonunda ''En skorer oyuncu'' ve ''En iyi servis atan oyuncu'' ünvanlarına layık görüldü.

2023 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez ay yıldızlı formayı sırtına geçiren Melissa Vargas, final maçında 41 sayı ile Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandırdı.

Melissa Vargas'a Malatyalı denmesinin sebebi ise; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Melissa'nın Türkiye'ye gelebilmesi için her şeyi yapmış ve ona her zaman bu konuda destek olmuştur. Melissa onu bir baba olarak gördüğü için kendini Malatyalı olarak tanıtmaktadır. Çünkü Üstündağ, Malatya doğumludur.

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