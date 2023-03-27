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Malatya'nın 8 ilçesinde okullar açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da 8 ilçede öğrenciler ders başı yaptı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:24
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Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim-öğretim başladı

Malatya'nın 8 ilçesinde okullar açıldı
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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilerle görüştü.

Özdemir, gazetecilere, Malatya'nın 8 ilçesindeki 141 okulda, 12 bin 309 öğrenciyle eğitim öğretime başlandığını söyledi.

Depremden sonra da öğrencilerin geride kalmaması için tüm kademelerde öğretmenlerle öğrencilerin buluştuğunu ve kursların devam ettiğini aktaran Özdemir, bugünden itibaren ise 8 ilçede binalara girilmeye başlandığını ifade etti.

Özdemir, öğrencilerin yeniden okullarına kavuşmalarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimin o gülen yüzlerini görmek, öğretmen arkadaşlarımla birlikte bir okul çatısı altında olmak beni çok mutlu etti. Öğrencilerimde de aynı mutluluğu gördüm." dedi.

Okulun fiziki durumlarına ilişkin de bilgi veren Özdemir, "Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bilgi bekliyoruz. Birkaç tane okulumuz kaldı. Bunların dışında bize hasarsız bilgisi verildi. Ama 129 okulumuzda 11 bin 500 vatandaşımız kalıyor. Dolayısıyla onlar buraları boşaltmadan çocuklarımızı oraya alamıyoruz." bilgisi paylaştı.

11. sınıf öğrencisi Selin Gümüş de buraya başka bir okuldan misafir öğrenci olarak geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar okulumu özlediğimi fark ettim. Açıkçası okuluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ülkece bu durumu atlatacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İrem Su Deliktaş ise okulunun depremden hasar almadığını belirterek, "Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum. Böyle bir ortamı çok özlemiştik. Bu atmosferi yaşamak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı. (AA)

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