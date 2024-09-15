Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem (15 Eylül 2024)

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasına göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Dedeyazı mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 15, 2024
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/h9IFVVHstf
15.09.2024, 18:26:24 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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