Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem (15 Eylül 2024)

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasına göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde deprem (13 Eylül 2024)

Dedeyazı mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.