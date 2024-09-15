Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem (15 Eylül 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem (15 Eylül 2024)

Son dakika… Son dakika… Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasına göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Dedeyazı mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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