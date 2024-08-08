Malatyaspor maçlara çıkmak istemiyor

Kaynak: AA
Malatyaspor maçlara çıkmak istemiyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'den çekilmek için federasyondan haber bekliyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) dönüş beklediklerini, 10 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Pendikspor maçına çıkamayacaklarını söyledi.

Adil Gevrek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle geçen sezon Trendyol 1. Lig'den çekildiklerini, bu yıl da aynı şekilde hakları baki kalmak kaydıyla çekilmek için TFF'den talepte bulunduklarını kaydetti.

Önceki TFF yönetimine lige katılmama talebini şifahen ilettiğini anlatan Gevrek, şöyle devam etti:

"Bir önceki TFF yönetimi de yine şifahen bize, hakkımız baki kalmak kaydıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi söyleyip, 'Ona göre planınızı yapın.' dedi. Eski yönetim, lige katılmayacağımızın kararını aldı ancak sadece imza atmamışlar. Resmi imza atılmayınca, yeni göreve gelen TFF yönetimi, 'Yeni Malatyaspor lige katılsın' dedi. Elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat var. Var olan futbolcularımızı da kiraya verdik. Zaten Malatya'ya getirmekte zorlanıyorduk. Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir. Bu durumu Cumhurbaşkanı'mıza da mektupla ileteceğiz. TFF'nin bu kadar sıkıntı yaşamış Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha travma yaşatmayacağına inanıyoruz."

Yeni Malatyaspor'un, fikstüre göre iç saha maçı kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Pendikspor ile karşılaşması gerekiyor.

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