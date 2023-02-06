Malatyaspor voleybol takımı enkaz altında. Kamp yaptıkları otel yıkıldı

TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla 6 sporcu enkaz altında kaldı.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Birçok kişi enkaz altına kalırken Malatya Büyükşehir Belediyesporlu 6 voleybolcunun konakladıkları otelde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

10 İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı.: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...