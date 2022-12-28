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Kara Tablo açıklandı! Malatyaspor'un mali durumu karanlık

1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, bugüne kadar toplamda 36 milyon 178 bin 475 liralık ödeme yaptıklarını ama eski borçlardan dolayı transfer tahtalarının hala kapalı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:33
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Malatyaspor'un mali durumu açıklandı!

Kara Tablo açıklandı! Malatyaspor'un mali durumu karanlık
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Faruk Günbay, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübün, borçları nedeniyle mali sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
Futbolcu ödemeleri, maç giderleri ve kulüp giderleri gibi çeşitli kalemlerde ödemeler yaptıklarını belirten Günbay, "Bizim deplasmana harcadığımız para 4 milyon 159 bin 496 lira. Futbolcu giderlerimiz 24 milyon 349 bin 323 lira, bunun içinde eski borçlar, peşinatlar ile bir iki maaş ödendi. Futbolcuların eski borcundan dolayı transfer tahtamız kapalı, kimseyi getiremiyorduk. Acemiydik, basında da söylüyorduk, biz futbolu bilmiyorduk. Buraya geldik, yönlendiren arkadaşlarımıza uymak zorunda kaldık. Bizim maliyetlerimiz ağır, tahtamız kapalı olduğu için bağımlı kaldık." diye konuştu.

Günbay, 4 milyon 826 bin 485 lira da kulüp giderleri bulunduğunu, teknik ekibe de şu ana kadar 2 milyon 843 bin 180 lira ödeme yaptıklarını aktararak,"Bugüne kadar toplamda 36 milyon 178 bin 475 lira. Mustafa Eskihallac'ı sattık, ondan gelen 14 milyon bir para var. Onu düştükten sonra 22 milyon 178 bin 485 lira bizim masraf ettiğimiz para var. Bunun 1 milyon 80 bin lirası valilikten hesabımıza gelen para." ifadelerini kullandı.
Reklam gelirlerini de düştükten sonra kulüp yönetimi olarak 20 milyon 535 bin lira ödeme yaptıklarını kaydeden Günbay, reklam sponsorluklarında hedeflenen geliri elde edemediklerini sözlerine ekledi.

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