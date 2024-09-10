Malatya'ya şehit ateşi düştü

İzmir'in Menemen ilçesi 57'inci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Kökcü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kökcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EVİ YIKILMIŞ

Anne ve babası hayatta olmayan şehit Mehmet Kökcü'nün acı haberi yetkililer tarafından memleketi Malatya'daki kız kardeşi Sonay Çırak'a verildi. 6 Şubat depremlerinde Yakınca Mahallesi’nde bulunan baba ocağı evlerinin yıkılması dolayısı ile şehit Kökcü'nün kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli 2 çocuk babası olan Kökcü’nün naaşının yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlikte yapılacak olan askeri tören sonrası defnedileceği öğrenildi.