Malazgirt’te bir uzman çavuş evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Malazgirt’te bir uzman çavuş evinde ölü bulundu

Muş Malazgirt'te Saftekin Mahallesi’nde 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa A. (24), evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mustafa A.'nın cansız bedeni evinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı.


Yapılan incelemelerde ilk bulgular, Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Uzman Çavuş Mustafa A.’nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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