Malazgirt’te Nisan sürprizi: Her yer kar

Gece saatlerinde ara ara yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak evlerin çatılarını, yolları ve doğayı karla kapladı. İlçede hava sıcaklığı 10 derece birden düşerken, vatandaşlar güne kış manzarasıyla uyandı.

"NİSANDA BÖYLE KAR GÖRMEDİK"

İlçede özellikle sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaştı. Harun Çelik isimli vatandaş, bu mevsimde kar yağmasını beklemediklerini belirtti. Malazgirt'te yaşayan Mazlum Demir ise sabah penceresini açtığında kar manzarası ile karşılaştığını ifade ederek, "Nisan ayında kar görmek insanın hem içini serinletiyor hem de doğanın sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor" dedi.