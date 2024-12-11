Malazgirt’te öğretmen servisi şarampole devrildi: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Malazgirt’te öğretmen servisi şarampole devrildi: 8 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan servisin buzlanma nedeniyle takla atması sonucu 7'si öğretmen 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Malazgirt-Adaksu yolu Sarıdavut köyü mevkiinde meydana geldi. Tatargazi İlkokuluna öğretmen taşıyan servis, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

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Meydana gelen kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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