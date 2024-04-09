Maldivler'den paylaştılar

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.
Aşklarıyla sürekli sosyal medyanın gündemine olan ikili şimdi de tatil paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor.
Çift bayram tatilini beraber Maldivler'e giderek değerlendirdi.
Maldivler tatilinde çiftin yanında Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da vardı.
Kaan Yıldırım, tatilden karelerini paylaşan Pınar Deniz’e kırmızı kalp emojisi ile yorum yapmayı ihmal etmedi.
İşte ünlü çiftin Maldivler tatilinden kareler: