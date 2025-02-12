Malezya Başbakanı'nın şarkılı paylaşımı gündem oldu! Erdoğan'a böyle teşekkür etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram üzerinden Erdoğan'a teşekkür ettiği paylaşımda Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını kullanması sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKÇE JESTİ GÜNDEME OTURDU

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşarak ülkesine ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki liderin fotoğraflarının yer aldığı paylaşıma eklenen Şarkıcı İrem Derici’nin ''Kalbimin tek sahibine'' şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Jest yapmak isteyen Enver İbrahim paylaşımına Türkçe olarak ''Teşekkür ederim, görüşmek üzere'' notunu ekledi.