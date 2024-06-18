Malezya BRICS üyeliğine hazırlanıyor

Pazar günü Guancha adlı Çin televizyonu tarafından yayınlanan röportajında BRICK üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Enver "Bir karar verdik, resmi prosedürleri yakında uygulamaya koyacağız. Güney Afrika hükümetinden gelecek nihai sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

Malezya Başbakanı, BRICK üyeliği hakkında başka ayrıntı vermedi.

Enver'in açıklamaları Malezya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı kutlamaları kapsamında Çin Başbakanı Li Qiang'ın bu hafta yaptığı üç günlük ziyaret öncesinde geldi.

Malezya ve Çin'in Li'nin ziyareti sırasında beş yıllık ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının yenilenmesi de dahil olmak üzere birçok anlaşma imzalaması bekleniyor.

Grup geçen yıl, Suudi Arabistan, İran, Etiyopya, Mısır, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katıldığı ve 40'tan fazla ülkenin ilgi gösterdiği BRICK, batı ekonomilerinin hakim olduğu dünya düzenine meydan okumayı düşündüğü için üye sayısını son yıllarda genişletmeye başlattı.